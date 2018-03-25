СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Следователи проводят допросы арендаторов и собственников помещений кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где в воскресенье произошел крупный пожар. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела криминалистики СК РФ по Кемеровской области Евгений Зятнин.

"В настоящее время проводят допросы потерпевших, собственников помещений, арендаторов, изымается техническая документация, документация на право собственности, на право аренды. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса. Следователями все пострадавшие фиксируются, организована работа по их планомерному допросу с учетом их психологического состояния, в допросах участвуют психологи МЧС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По данным СК, предварительно известно о четырех погибших. Еще 26 человек обратились за медицинской помощью.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.