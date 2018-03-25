Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек

Происшествия
25 марта, 17:39 дата обновления: 25 марта, 17:51 UTC+3

Еще 30 человек пострадали в результате пожара

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Пять человек погибли и 30 госпитализированы в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Смотрите также

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - сообщили в СК.

"За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", - добавили в Следственном комитете. 

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в Кемерове, уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России. "Глава СК поручил обеспечить тщательное расследование, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса", - отметила представитель СК.

Для расследования уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове
2
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
4
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама