Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек

ТАСС, 25 марта. Пять человек погибли и 30 госпитализированы в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - сообщили в СК.

"За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", - добавили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в Кемерове, уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России. "Глава СК поручил обеспечить тщательное расследование, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса", - отметила представитель СК.

Для расследования уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.