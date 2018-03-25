Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Погибли пять человек, еще 32 пострадали СК РФ возбудил уголовное дело.
В оперативном штабе на месте ЧП сообщают о 35 пропавших, они все еще могут находиться в здании.18:06:17 25.03.2018
В горящем здании обрушилась кровля на площади 1200 кв. м.18:04:26 25.03.2018
Трое детей, которые считались пропавшими, найдены живыми.17:56:51 25.03.2018 17:53:31 25.03.2018
Следственный комитет России просит откликнуться всех очевидцев пожара.17:49:29 25.03.2018 17:49:25 25.03.2018
В горящем торговом центре могут находиться 17 человек.17:44:30 25.03.2018
Количество жертв пожара увеличилось до пяти.17:42:46 25.03.2018
Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии.17:28:28 25.03.2018
Спасатели вывели всех посетителей из горящего ТЦ.17:27:10 25.03.2018
Следователи проводят допросы арендаторов и собственников помещений центра "Зимняя вишня".17:10:19 25.03.2018
Силы Сибирского регионального центра МЧС РФ находятся в готовности к вылету в Кемерово.17:06:19 25.03.2018
Огонь распространялся по горючему утеплителю. Это осложняет тушение пожара, рассказал начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев.