Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Погибли пять человек, еще 32 пострадали СК РФ возбудил уголовное дело.

18:12:09 25.03.2018

В оперативном штабе на месте ЧП сообщают о 35 пропавших, они все еще могут находиться в здании.

18:06:17 25.03.2018

В горящем здании обрушилась кровля на площади 1200 кв. м.

18:04:26 25.03.2018

Трое детей, которые считались пропавшими, найдены живыми.

17:56:51 25.03.2018 17:53:31 25.03.2018

Следственный комитет России просит откликнуться всех очевидцев пожара.

17:49:29 25.03.2018 17:49:25 25.03.2018

В горящем торговом центре могут находиться 17 человек.

17:44:30 25.03.2018

Количество жертв пожара увеличилось до пяти.

17:42:46 25.03.2018

Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии.

17:28:28 25.03.2018

Спасатели вывели всех посетителей из горящего ТЦ.

17:27:10 25.03.2018

Следователи проводят допросы арендаторов и собственников помещений центра "Зимняя вишня".

17:10:19 25.03.2018

Силы Сибирского регионального центра МЧС РФ находятся в готовности к вылету в Кемерово.

17:06:19 25.03.2018

Огонь распространялся по горючему утеплителю. Это осложняет тушение пожара, рассказал начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев.