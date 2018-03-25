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Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

Происшествия
25 марта, 17:45 дата обновления: 25 марта, 18:05 UTC+3

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Погибли пять человек, в том числе дети

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Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Погибли пять человек, еще 32 пострадали СК РФ возбудил уголовное дело. 

18:12:09 25.03.2018

В оперативном штабе на месте ЧП сообщают о 35 пропавших, они все еще могут находиться в здании.

18:06:17 25.03.2018

В горящем здании обрушилась кровля на площади 1200 кв. м.

18:04:26 25.03.2018

Трое детей, которые считались пропавшими, найдены живыми. 

17:56:51 25.03.2018 17:53:31 25.03.2018

Следственный комитет России просит откликнуться всех очевидцев пожара.

17:49:29 25.03.2018 17:49:25 25.03.2018

В горящем торговом центре могут находиться 17 человек.

17:44:30 25.03.2018

Количество жертв пожара увеличилось до пяти.

17:42:46 25.03.2018

Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии. 

17:28:28 25.03.2018

Спасатели вывели всех посетителей из горящего ТЦ.

17:27:10 25.03.2018

Следователи проводят допросы арендаторов и собственников помещений центра "Зимняя вишня".

17:10:19 25.03.2018

Силы Сибирского регионального центра МЧС РФ находятся в готовности к вылету в Кемерово.

17:06:19 25.03.2018

Огонь распространялся по горючему утеплителю. Это осложняет тушение пожара, рассказал начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев.

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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