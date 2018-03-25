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Трое пропавших детей в кемеровском ТЦ найдены живыми

Происшествия
25 марта, 18:07 дата обновления: 25 марта, 18:17 UTC+3

Полиция ищет еще 13 пропавших без вести

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КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Трое детей, которые считались пропавшими при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, найдены живыми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

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"В полицию поступило 11 сигналов о пропаже 16 человек (в связи с пожаром в ТЦ - прим. ТАСС). Из этих 16 на данный момент установлено местонахождение троих детей, они живы", - сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщало о 17 пропавших, поиски которых ведутся в горящем торговом центре. С их родственниками работают психологи.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным СК РФ, известно о пяти погибших, более 30 человек обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр. 

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