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В горящем ТЦ в Кемерове обрушилась кровля на площади 1200 кв. м

Происшествия
25 марта, 18:08 дата обновления: 25 марта, 18:18 UTC+3

Общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м

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ТАСС, 25 марта. Обрушение кровли произошло в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

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"Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. м", - сказал собеседник агентства. Общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По последним уточненным данным СК РФ, погибли пять человек: трое женщин, один ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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