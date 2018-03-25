В горящем ТЦ в Кемерове обрушилась кровля на площади 1200 кв. м

ТАСС, 25 марта. Обрушение кровли произошло в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

"Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. м", - сказал собеседник агентства. Общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По последним уточненным данным СК РФ, погибли пять человек: трое женщин, один ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.