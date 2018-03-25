Горящий ТЦ в Кемерове не проверялся надзорными органами

ТАСС, 25 марта. Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

"Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул", - сказал он.

Собственник торгового центра ООО "Зимняя вишня Кемерово".

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. При этом запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ