Причиной пожара в ТЦ в Кемерове могла стать детская шалость с огнем

ТАСС, 25 марта. /Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, под ребенком загорелся поролоновый шарик в игровой комнате. Не исключено, что это произошло вследствие детской шалости с огнем", - сказал источник. Он отметил, что эта версия рассматривается наравне с остальными.

Следствие проверяет все возможные версии причин пожара, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следственным комитетом совместно с оперативными службами продолжается работа по установлению причин и обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерове", - сообщили в СК.

"Проверяется информация о 35 пропавших во время пожара, устанавливается эпицентр возгорания, отрабатываются все возможные версии произошедшего", - добавили в ведомстве.