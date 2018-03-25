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Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове

Происшествия
25 марта, 20:02 UTC+3 МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Президент соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в торговом центре в Кемерове, глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, в настоящее время он частично локализован. По последним данным, погибли пять человек, более 30 человек обратились за медицинской помощью.

"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области", - сказал Песков. "Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил пресс-секретарь.

"Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", - сказал Песков. "Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств", - отметил пресс- секретарь, добавив, что "дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование будут мобилизованы из Красноярска и Москвы".

"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", - сообщил пресс-секретарь.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Песков, Дмитрий Сергеевич Пучков, Владимир Андреевич Путин, Владимир Владимирович
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