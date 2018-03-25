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Следователи начали проверку в связи с падением льдины на женщину в Подольске

Происшествия
25 марта, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки в связи с гибелью жительницы подмосковного Подольска, на которую упала глыба льда. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, возле жилого дома найдено тело 36-летней женщины с травмами в области головы.

"Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщили в ГСУ.

Сейчас опрашиваются очевидцы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "В кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чье бездействие в последствие повлекло смерть женщины", - добавили в СК.

Как сообщили в прокуратуре области, "в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц". При наличии оснований примут соответствующие меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход доследственной проверки, проводимой следственным органом, поставлен на контроль.

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