Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

Происшествия
25 марта, 20:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, марта. /ТАСС

На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщила полиция графства Большой Манчестер.

Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.

Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с "трехфутовым мечом (примерно 90 см)". Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.

Данный случай нападения с длинноклинковым холодным оружием на представителей правоохранительных органов не первый в Англии. Ранее в августе прошлого года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
7
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама