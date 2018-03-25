Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщила полиция графства Большой Манчестер.

Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.

A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range.

The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road.

The officer is currently in hospital with serious injuries.

A number of roads remain closed. — G M Police (@gmpolice) 25 March 2018

Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с "трехфутовым мечом (примерно 90 см)". Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.

Данный случай нападения с длинноклинковым холодным оружием на представителей правоохранительных органов не первый в Англии. Ранее в августе прошлого года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.