Три человека погибли в ДТП на трассе в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Автомобиль "Лада Гранта", не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено Меган" на автодороге "Волга" в Елабужском районе Татарстана. В результате ДТП погибли три человека и двое пострадали, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"В результате ДТП погибли 61-летний водитель отечественного автомобиля, его 31-летний сын и 63-летняя пассажирка. Еще один пассажир "Гранты" 19-летний молодой человек, а также 47-летний водитель "Рено Меган" с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Елабуги", - говорится в сообщении.

Все подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.