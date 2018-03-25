Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до семи

ТАСС, 25 марта. Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

"Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек", - сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.

Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.



"Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице", - сказал он. По его словам, "два человека тяжелые, один в реанимации".



Он отметил, что сейчас ведется работа с родственниками, им объясняют сложность начала работ. "Почему пожарные не смогли зайти сразу - потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они (пожарные - прим. ТАСС) подступали туда", - сказал первый заместитель губернатора.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, возгорание локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м.