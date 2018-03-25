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Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37

Происшествия
25 марта, 22:28 дата обновления: 25 марта, 23:23 UTC+3

В результате пожара пострадали 43 человека

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© Данил Айкин/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.
 

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"Общее количество погибших составляет 37 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

36 пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове находятся в больницах, сообщил ТАСС в воскресенье и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

"В больницах находятся (в настоящее время - прим. ТАСС) 36 человек, два из них - в тяжелом состоянии. Это ребенок в многопрофильной больнице и взрослый в третьей городской. Травмы - падение с высоты, черепно-мозговая травма, внутренний кровоподтек. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал Брежнев.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 43, пропавших без вести - до 69.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

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