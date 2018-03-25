Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
25 марта, 23:20 дата обновления: 25 марта, 23:39 UTC+3

Еще 43 человека обратились за медицинской помощью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 марта. Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Смотрите также

Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Разбор завалов продолжается. Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Еще 43 человека пострадали.

Как сообщил журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, опознание погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" начнется в понедельник утром. "Опознание начнется завтра на судмедэкспретизе", - сказал он.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
2
СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Родственники не могут найти 69 человек после пожара в ТЦ в Кемерове
4
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
5
СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама