СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

ТАСС, 25 марта. Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Разбор завалов продолжается. Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Еще 43 человека пострадали.

Как сообщил журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, опознание погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" начнется в понедельник утром. "Опознание начнется завтра на судмедэкспретизе", - сказал он.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.