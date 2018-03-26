КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

"Помощь будет. В каком объеме, уточняется", - сказал он.

В минувшее воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. метров. Из здания спасли 20 человек, еще 100 - эвакуировали.

По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали.