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Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ

Происшествия
26 марта, 0:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

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"Помощь будет. В каком объеме, уточняется", - сказал он.

В минувшее воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. метров. Из здания спасли 20 человек, еще 100 - эвакуировали.

По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали.

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