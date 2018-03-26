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Глава МЧС потребовал разобраться в организации работы сгоревшего ТЦ в Кемерове

Происшествия
26 марта, 0:57 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

Владимир Пучков отметил, что органы дознания ведомства "должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания"

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на совещании во время полета в Кемерово потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр Владимир Пучков поставил задачу директору Департамента надзорной деятельности МЧС России разобраться в организации строительства, приемки, эксплуатации здания, в котором размещался торговый центр", - сказал представитель МЧС.

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Министр также потребовал выяснить состояние систем противопожарной защиты торгового центра, оценить действия персонала на первоначальном этапе в момент возникновения задымления и разобраться, почему дети в игровой комнате были без присмотра родителей.

"Органы дознания МЧС России должны провести комплексное исследование материалов с места возгорания и дать заключение о причинах, почему горело то, что теоретически не должно гореть", - сказал Пучков. Он потребовал также установить, на каком основании внутри торгового центра работал контактный зоопарк, были ли для этого документы соответствующих служб.

Отдельным вопрос он затронул выполнение собственником требований технического регламента пожарной безопасности, в котором говорится, что владелец и собственник объекта несут ответственность за выбор и способы противопожарной защиты здания.

Глава МЧС рано утром прибыл в Кемерово и сразу же отправился на место пожара в торговом центре.

Трагедия в ТЦ Кемерово

В воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. в. Из здания спасли 20 человек, еще 100 - эвакуировали.

По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали.

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