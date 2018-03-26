Медведев получил доклады о пожаре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, предпринимаемых в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

По ее словам, глава МЧС доложил Медведеву о ходе тушения пожара. Министр подчеркнул, что пожар - высокой степень сложности, и сообщил, что для его ликвидации развернули все возможные спасательные мощности.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов, сказала Тимакова. Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших на пожаре, добавила пресс-секретарь премьера.

Пожар произошел на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Сообщалось, что погибли 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека, в числе которых, по данным источника ТАСС в оперативном штабе, 41 ребенок. Открытое горение в ТЦ ликвидировано на площади 1,5 тысячи квадратных метров.