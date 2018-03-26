Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев получил доклады о пожаре в Кемерове

Происшествия
26 марта, 2:06 UTC+3

Премьер-министр РФ поручил Веронике Скворцовой отправиться на место ЧП

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, предпринимаемых в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Смотрите также

Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

По ее словам, глава МЧС доложил Медведеву о ходе тушения пожара. Министр подчеркнул, что пожар - высокой степень сложности, и сообщил, что для его ликвидации развернули все возможные спасательные мощности.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов, сказала Тимакова. Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших на пожаре, добавила пресс-секретарь премьера.

Пожар произошел на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Сообщалось, что погибли 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека, в числе которых, по данным источника ТАСС в оперативном штабе, 41 ребенок. Открытое горение в ТЦ ликвидировано на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Смотрите также

Пучков: доступа в отдельные помещения горящего ТЦ в Кемерове по-прежнему нет

При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей

Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Десять пострадавших при пожаре в Кемерове остаются в больницах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Пучков, Владимир Андреевич Скворцова, Вероника Игоревна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей
4
Саудовские ПВО перехватили семь запущенных из Йемена ракет
5
Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама