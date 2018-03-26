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Источник: горящий ТЦ в Кемерове могут снести

Происшествия
26 марта, 3:19 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

Сообщается, что помещения торгового центра были обиты горячим пластиком

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" могут снести, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник источник в органах власти региона.

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"Скорее всего, здание будет снесено", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, пожар в здании продолжается, открытый огонь видно на третьем этаже.

Источник в экстренных службах сообщил, что помещения торгово-развлекательного центра были обиты горячим пластиком. 

"Судя по всему, помещения ТРЦ были облиты пластиком и утеплителем, которые стал выделять едкий дым, четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда продолжает идти густой дым.

По последним данным, в результате пожара 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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