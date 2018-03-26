Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 47

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возросло до 47 человек. Такие данные привел в понедельник замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь", - сказал он на оперативном совещании.

Аксенов добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

Он также сообщил, что в горящем здании существует угроза дальнейшего обрушения.

"Межэтажные перекрытия проседают, существует вероятность их обрушения", - сказал он на оперативном совещании.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков еще раз подчеркнул, что спасатели работают в сложнейших условиях. "Это нулевая видимость, загазованность, неустойчивые конструкции. Мы шаг за шагом продвигаемся вперед, но меры безопасности - приоритет нашей работы", - сказал Пучков.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате пожара в "Зимней вишне". Позднее стало известно, что в стационарах остаются десять человек, остальных отправили на амбулаторное лечение. Два человека из числа госпитализированных, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.