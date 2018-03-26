В Еврейской АО возбудили уголовное дело после гибели пяти пациентов интерната

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Еврейской АО возбудили уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели, предположительно, от пневмонии пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алина Афанасьева.

Как сообщалось, четверо пациентов интерната с диагнозом пневмония скончались с 15 по 23 марта. Еще один человек скончался 25 марта. По данным управления Роспотребнадзора по Еврейской АО на утро понедельника, с подозрениями на ОРВИ и грипп госпитализировали 27 пациентов психоневрологического интерната.