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Власти Кемерова проверят все ТЦ города после пожара в "Зимней вишне"

Происшествия
26 марта, 3:57 UTC+3

Первый вице-губернатор города сообщил, что дальнейшая эксплуатация здания ТЦ "Зимняя вишня" невозможна

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Кемерова проверят все торговые центры города после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заявил в понедельник журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

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"Проверки однозначно будут проводиться. Сейчас мы определим механизм, по которому будут проверки, но самое сложное - что во всех наших торговых центрах ситуация аналогична с точки зрения детских центров и кинотеатров на верхних этажах", - сказал Чернов.

Он добавил, что здание ТЦ "Зимняя вишня будут разбирать, так как его дальнейшая эксплуатация невозможна.

"Здание однозначно в большей степени будет разбираться, потому что все конструкции подвержены деформациям, в дальнейшем эксплуатировать это здание нельзя", - сказал Чернов журналистам в понедельник.

"В зависимости от того, какие будут конструкции демонтироваться, будет принято решение (о целесообразности полного сноса здания - прим. ТАСС)", - отметил он.

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Как сообщил на совещании глава Кемерова Илья Сердюк, уже подготовили две площадки для складирования строительного мусора, проработали маршруты его отгрузки, техника также готова к работе. "Одна площадка для постоянного складирования находится в 6 км, есть предложения по временной площадке для работы следственных органов в полутора километрах", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в городе изменили схема движения общественного транспорта таким образом, чтобы, несмотря на ЧП, все жители смогли добраться на работу.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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