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В пяти районах Забайкалья горят леса

Происшествия
26 марта, 4:46 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 26, марта. /ТАСС

Площадь возгорания более 500 га

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ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон начался в пяти районах Забайкальского края, в регионе зарегистрировали пять лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на 08:00 (02:00 мск), на территории лесного фонда края действуют пять лесных пожаров на общей площади 565 га. Один пожар локализован в Читинском районе на общей площади 55 га. В ликвидации пожаров участвуют 107 человек, задействовано 23 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, пожароопасный сезон открыли в Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Калганском и Кыринском районах. Власти призвали жителей к осторожному обращению с огнем.

19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами. Как сообщили ТАСС в Читинском гидрометцентре, в марте теплая погода на части территории региона будет способствовать быстрому таянию снега, что может негативно отразиться на пожароопасной ситуации.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.

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