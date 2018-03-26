Пучков: первый этап поисковых работ в горящем ТЦ в Кемерове завершится к вечеру

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершат первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове к 18:00 местного времени (14:00 мск), сообщил в понедельник журналистам глава министерства Владимир Пучков.

"Первый этап поисково-спасательных работ планируется завершить до 18:00. В течение суток приступим к сплошной разборке завалов после оценки состояния здания", - сказал он.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.