В Приморье увеличилось число возгораний сухой травы

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Число возгораний сухой травы в Приморском крае увеличилось с 12 до 61, сообщило в понедельник региональное управление МЧС РФ.

"По состоянию на 07:00 (00:00 мск) 26 марта выявлена 61 термическая точка в 13-и муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. Наибольшее количество термоточек выявлено в Пограничном районе (11) и в Уссурийском городском округе (10). В воскресенье количество аномалий во всем крае не превышало 12.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что на большей части края установилась положительная средняя температура воздуха и с земли сошел снег. При этом, пока количество возгораний значительно меньше, чем в предыдущие годы. Власти районов следят за всеми палами и проводят профилактическую работу.

"У нас сейчас в основном горит трава вдоль дорог, как правило, это от непотушенных сигарет, которые выбрасывают водители. У нас по этим возгораниям работает соответствующая бригада, все возгорания контролируются", - рассказал ТАСС, в свою очередь, глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.

По словам главы администрации Пограничного района Николая Тодорова, часть термоточек в районе - это остаточное горение с прошлого дня. В районе идет пал сухой растительности, в том числе и профилактический. Команды отжигают территорию вокруг сел, чтобы обезопасить дома от будущих возгораний.

Как сообщает Департамент лесного хозяйства по ДФО Россельхоза, в минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа возник один лесной пожар в Лазовском государственном заповеднике Приморского края. Возгорание ликвидировали в день обнаружения, площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га. С начала пожароопасного периода текущего года в ДФО зарегистрировали пять лесных пожаров на площади 484 га. Все они действовали на территории Приморского края.