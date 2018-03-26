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В ДТП под Хабаровском погиб один человек

Происшествия
26 марта, 6:08 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 26, марта. /ТАСС

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в грузовик

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ХАБАРОВСК, 26 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком близ Хабаровска, сообщили ТАСС в понедельник в региональном УГИБДД.

"ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло рядом с селом Ракитное (примыкает к Хабаровску) в понедельник рано утром. Одна женщина погибла на месте, ее выбросило из микроавтобуса. Еще четыре человека, включая двухгодовалого ребенка, которого также выбросило, получили травмы, все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водитель микроавтобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в грузовик. Водитель грузовика не пострадал.

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