В Забайкалье начали гореть леса

ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Синоптики в Забайкальском крае объявили об усилении ветра до 17-20 метров в секунду, что может негативно отразиться на пожарной обстановке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Забайкальского гидрометцентра, 26-27 марта на территории края ожидается ветер с порывами 17-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее краевое Министерство природных ресурсов проинформировало о том, что в пяти районах региона начали гореть леса. Общая площадь пожаров превысила 500 га. Как отметили специалисты, ветер может негативно отразиться на пожарной обстановке.

Жителей региона призвали освободить балконы от посторонних предметов, а организации, которые проводят работы на открытом воздухе, - принять меры для безопасности сотрудников и производственных объектов.

19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.