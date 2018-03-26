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В Забайкалье начали гореть леса

Происшествия
26 марта, 6:21 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 26, марта. /ТАСС

Гидрометцентр объявил об усилении ветра

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ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Синоптики в Забайкальском крае объявили об усилении ветра до 17-20 метров в секунду, что может негативно отразиться на пожарной обстановке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Забайкальского гидрометцентра, 26-27 марта на территории края ожидается ветер с порывами 17-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее краевое Министерство природных ресурсов проинформировало о том, что в пяти районах региона начали гореть леса. Общая площадь пожаров превысила 500 га. Как отметили специалисты, ветер может негативно отразиться на пожарной обстановке.

Жителей региона призвали освободить балконы от посторонних предметов, а организации, которые проводят работы на открытом воздухе, - принять меры для безопасности сотрудников и производственных объектов.

19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.

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