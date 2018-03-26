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По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек

Происшествия
26 марта, 6:14 дата обновления: 26 марта, 8:01 UTC+3

Одним из задержанных является "арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания"

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Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Об этом сообщила в понедельник представитель Следственного комитета Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания", - говорился в сообщении официального представителя СК.

"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - добавила Петренко.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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