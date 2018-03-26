По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Об этом сообщила в понедельник представитель Следственного комитета Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания", - говорился в сообщении официального представителя СК.

"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - добавила Петренко.