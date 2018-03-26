Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Менее 30 человек, по уточненным данным, считаются пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе - 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны", - пояснили в ведомстве.

В список из 64 пропавших вошел 41 ребенок, подтвердили в главке.

Ранее сообщалось, что в результате начавшегося в воскресенье пожара в "Зимней вишне" погибли 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью.