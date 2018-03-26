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Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидировали

Происшествия
26 марта, 6:50 UTC+3

Специалисты начали разбор завалов

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Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидировали, начался разбор завалов. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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"Пожар потушен, начался сплошной разбор завалов, дым над ТЦ практически исчез. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что разбор конструкций ведут, чтобы обеспечить доступ к местам возможного нахождения людей, пока в здании сильное задымление. "Задействованные в работе горноспасатели крепят конструкции, чтобы попасть в необследованные еще помещения", - пояснили в оперативном штабе.

Как передает корреспондент ТАСС, несущие стены здания провисли внутрь.

По последним данным, жертвами пожара, начавшегося в воскресенье, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью. Согласно уточненным сведениям, пропавшими без вести остаются 27 человек.

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