Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидировали

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидировали, начался разбор завалов. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Пожар потушен, начался сплошной разбор завалов, дым над ТЦ практически исчез. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что разбор конструкций ведут, чтобы обеспечить доступ к местам возможного нахождения людей, пока в здании сильное задымление. "Задействованные в работе горноспасатели крепят конструкции, чтобы попасть в необследованные еще помещения", - пояснили в оперативном штабе.

Как передает корреспондент ТАСС, несущие стены здания провисли внутрь.

По последним данным, жертвами пожара, начавшегося в воскресенье, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью. Согласно уточненным сведениям, пропавшими без вести остаются 27 человек.