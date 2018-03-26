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Число жертв пожара в Кемерове возросло до 48

Происшествия
26 марта, 7:10 UTC+3

На месте происшествия в районе кинозала обнаружили тела 11 человек

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 48 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

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В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

МЧС подтвердило гибель 48 человек. Об этом сообщил замглавы ведомства Владлен Аксенов.

"При обследовании зданий обнаружены тела и подтверждена гибель 48 человек", - сказал он.

Аксенов сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

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