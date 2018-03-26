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Пучков подтвердил, что после пожара в Кемерове без вести пропавшими остаются 16 человек

Происшествия
26 марта, 7:36 UTC+3

Глава МЧС уточнил, что никого из жертв пока не опознали

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что без вести пропавшими в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове сейчас числятся 16 человек.

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"Погибли, к сожалению, 48 человек, тела 19 из них направлены на опознание. Попавшими без вести числятся 16 человек", - сообщил он в понедельник журналистам.

Министр уточнил, что пока никого из жертв пожара не опознали. 

Он также добавил, что очаг возгорания в торговом центре пока не установили.

"Очаг пожара пока не установлен. На месте работают и дознаватели, и следователи Следственного комитета. Проводятся процессуальные действия", - сказал он.

Пучков также сообщил, что больший объем работ завершат в понедельник, пока они осложняются сильным задымлением, очагами тления и сохраняющейся угрозой обрушения конструкций. "Внутри здания есть помещения, раздавленные обрушившимися конструкциями", - сказал Пучков.

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