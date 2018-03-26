Участники перестрелки под Новгородом умерли в больнице

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции, по которому накануне открыл огонь мужчина в деревне Назарьино Новгородской области, и сам стрелявший скончались в понедельник утром, сообщили ТАСС в региональном управлении СК.

"Оба скончались. В шесть утра скончался участковый, а чуть позже и подозреваемый. Причины его смерти будут установлены позже, будет проведена судебная медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного УМВД утонили, что в погибшему сотруднику полиции был 41 год, он служил в должности уполномоченного отдела МВД России по Пестовскому району. В полиции он уже около 19 лет, имеет более 30 различных поощрений от руководства, награжден двумя ведомственными медалями. Принимал участие в служебной командировке в Северо-Кавказский регион в составе мобильного отряда МВД России, является ветераном боевых действий.

Как сообщалось ранее, в воскресенье мужчина 1965 года рождения вызвал полицию в деревню Назарьино, заявив о том, что его дом "окружили оборотни". Прибывшие на место сотрудники постучались в дверь, после чего мужчина открыл по ним стрельбу из ружья. В результате инцидента сотрудник отдела УМВД России по Пестовскому району получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейского направили вертолетом МЧС в филиал петербургской больницы в город Валдай, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Подозреваемый в совершении преступления некоторое время оставался в доме и сотрудникам спецслужб пришлось брать здание штурмом. В результате спецоперации по его задержанию он получил ранения в шею и руку и был доставлен в больницу, состояние его оценивалось как "не критическое". Возбуждено уголовное дело за приготовление к преступлению и покушение на преступление и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.