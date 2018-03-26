СК начал проверку после смерти воспитанника детдома в больнице Ульяновска

ТАСС, 26 марта. Следователи проводят проверку по факту смерти в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы 12-летнего воспитанника детдома, которого госпитализировали с воспалением легких. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ульяновской области.

"25 марта в реанимационном отделении областной детской клинической больницы скончался 12-летний воспитанник детского дома - интерната для умственно отсталых детей "Родник", госпитализированный 24 марта с диагнозом "левосторонняя пневмония". По факту смерти проводится проверка, назначены экспертные исследования", - говорится в сообщении.

Как уточняет региональное СУ СК РФ, скончавшийся подросток являлся инвалидом и страдал тяжелыми заболеваниями.