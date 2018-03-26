На западе Москвы неизвестный ранил сотрудника АЗС и похитил деньги

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о разбойном нападении на заправке на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, пострадал один человек.

По данным управления, в ночь на 26 марта в полицию поступило сообщение от оператора АЗС, расположенной на 53-м км внутренней стороны МКАД. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на территории указанной АЗС неизвестный из травматического оружия ранил в ногу сотрудника заправки, после чего связал ему руки и похитил из кассы деньги", - сказал собеседник агентства, добавив, что потерпевшему медицинская помощь не понадобилась.

Сумма материального ущерба и другие обстоятельства случившегося устанавливаются.