У двух москвичей на даче изъято более 10 тыс. боеприпасов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция задержала двух москвичей, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, у них изъято более 10 тыс. боеприпасов.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух москвичей в возрасте 49 и 50 лет. В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тыс. единиц боеприпасов", - сообщил он.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Один из подозреваемых арестован, второй - отпущен под подписку о невыезде.