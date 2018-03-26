Осужденный за хищение 280 млн руб. директор "ОЭК- Финанс" освободился из колонии по УДО

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ОАО "ОЭК- Финанс" Андрей Байбаров, осужденный к 3,5 года колонии общего режима за хищение более 280 млн рублей, вышел из колонии условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил в понедельник информированный источник.

"Байбаров освободился из мест лишения свободы условно- досрочно без возмещения ущерба", - сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский районный суд Москвы в июле прошлого года приговорил к срокам от 2 лет условно до 3,5 года колонии фигурантов уголовного дела о хищении более 280 млн рублей руководством компании "ОЭК-Финанс", учрежденной департаментом городского имущества Москвы. В зависимости от роли и степени участия генеральный директор ОАО "ОЭК- Финанс" Андрей Байбаров, его подчиненные Ольга Ковалева и Екатерина Голышева, генеральный директор ЗАО "ОФСК" Татьяна Гурщенкова признаны виновными в присвоении, растрате и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Байбаров с целью хищения средств организовал группу и заключил от имени ОАО "ОЭК-Финанс" фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО "ОФСК" на общую сумму 282 млн рублей. После этого, как установлено судом, они распорядились деньгами по своему усмотрению.