Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления

ТАСС, 26 марта. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа выключали функцию GPS на своих телефонах в день, когда их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери. Об этом сообщает в понедельник британская газета The Times.

"Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу", - говорится в материале. Официальная представитель Скотленд-Ярд отказалась в воскресенье обсуждать с изданием эту деталь. "Мы не готовы предоставить комментарий, касающийся расследования", - отметила она.

Согласно обнародованным данным, 4 марта, в 09:15 местного времени, Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын Сергея. Затем, в 13:30, поставили на парковку в Солсбери автомобиль, зашли в пивной бар, а после этого в ресторан.

Соответствующую информацию по поводу использования мобильной связи предоставили следствию провайдеры, полагает The Times.