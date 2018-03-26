Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления

Происшествия
26 марта, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В материале газеты говорится, что "такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 26 марта. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа выключали функцию GPS на своих телефонах в день, когда их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери. Об этом сообщает в понедельник британская газета The Times.

Смотрите также
Сергей Скрипаль

Что известно о Сергее Скрипале

"Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу", - говорится в материале. Официальная представитель Скотленд-Ярд отказалась в воскресенье обсуждать с изданием эту деталь. "Мы не готовы предоставить комментарий, касающийся расследования", - отметила она.

Согласно обнародованным данным, 4 марта, в 09:15 местного времени, Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын Сергея. Затем, в 13:30, поставили на парковку в Солсбери автомобиль, зашли в пивной бар, а после этого в ресторан.

Соответствующую информацию по поводу использования мобильной связи предоставили следствию провайдеры, полагает The Times.

Смотрите также

Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля

США продолжают изучать варианты мер против РФ в связи с делом Скрипаля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама