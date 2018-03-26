Пятеро без вести пропавших после пожара в Кемерове найдены живыми

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли живыми пятерых жителей Кемерова, заявленных пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В момент трагедии они не находились в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли живыми пятерых из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта, спасатели обнаружили на месте ЧП тела 53 погибших. Без вести пропавшими числятся 11 человек. В больницу доставили 12 человек, 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.