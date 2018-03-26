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Пятеро без вести пропавших после пожара в Кемерове найдены живыми

Происшествия
26 марта, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Трое несовершеннолетних, девушка и молодой человек не были в торговом центре в момент трагедии

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли живыми пятерых жителей Кемерова, заявленных пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В момент трагедии они не находились в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли живыми пятерых из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта, спасатели обнаружили на месте ЧП тела 53 погибших. Без вести пропавшими числятся 11 человек. В больницу доставили 12 человек, 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

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