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В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за схода снега с крыши на прохожего

Происшествия
26 марта, 11:01 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга

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ОРЕНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Оренбургской области после схода снега на прохожего с крыши здания, сообщили в понедельник в региональном Следственном управлении СК РФ.

На 52-летнего жителя села Михайловка Бугурусланского района сошел снег с крыши здания. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводятся допросы должностных лиц и сотрудников обслуживающей организации ООО "Дом-Сервис", - уточнили в ведомстве.

Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода граждан.

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