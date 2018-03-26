В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Клубы дыма вновь поднялись над торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из окон пошел черный дым, пожарные срочно разворачивают дополнительные рукавные линии.

По данным источника в экстренных службах, загорание происходит на втором этаже на площади около 15 кв. м. "На третьем этаже открытого горения нет, однако сохраняется плотное задымление", - отметил собеседник агентства.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что причиной задымления стало тление в завалах в сгоревшем торговом центре, перешедшее в активную фазу.

"К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий тление в завалах перешло в активную фазу", - сказал он.

Пучков добавил, что сейчас осуществляется проливка термоточек, которые были выявлены пожарными ранее.