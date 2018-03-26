Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму скрываются за границей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму установлены, но не задержаны, поскольку скрываются за границей. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник республиканского управления ФСБ Виктор Палагин.

В Крыму 31 октября и 1 ноября прошлого года произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты. Кроме того, сообщалось об обрушении опоры ЛЭП. Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на полуострове.

"Ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Мы знаем, кто это сделал, пока их достать не можем", - сказал Палагин. "Они за пределами Российской Федерации", - добавил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава УФСБ не уточнил, сколько подозреваемых есть у спецслужб по делу о диверсиях.

"Очень тяжело противодействовать... [преступнику], когда у него нет логики, когда он одиночка... Как правило, это психически больные и шизофреники либо идейные. А когда группа лиц, они готовятся, ведут подготовку, приискивают объекты, материалы, ...тогда это все выявляется. Но мы сегодня противодействуем ни первым и ни вторым, противодействуем... вооруженным формированиям, специально подготовленным [за рубежом]", - сказал Палагин.

Он добавил, что безопасность объектов ТЭК в Крыму в настоящее время обеспечена "на высоком уровне".