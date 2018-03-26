Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму скрываются за границей

Происшествия
26 марта, 11:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Начальник республиканского управления ФСБ Виктор Палагин не уточнил число подозреваемых

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Подозреваемые по делу о диверсиях на объектах ТЭК в Крыму установлены, но не задержаны, поскольку скрываются за границей. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник республиканского управления ФСБ Виктор Палагин.

В Крыму 31 октября и 1 ноября прошлого года произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты. Кроме того, сообщалось об обрушении опоры ЛЭП. Управление ФСБ по Республике Крым возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на полуострове.

"Ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Мы знаем, кто это сделал, пока их достать не можем", - сказал Палагин. "Они за пределами Российской Федерации", - добавил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава УФСБ не уточнил, сколько подозреваемых есть у спецслужб по делу о диверсиях.

"Очень тяжело противодействовать... [преступнику], когда у него нет логики, когда он одиночка... Как правило, это психически больные и шизофреники либо идейные. А когда группа лиц, они готовятся, ведут подготовку, приискивают объекты, материалы, ...тогда это все выявляется. Но мы сегодня противодействуем ни первым и ни вторым, противодействуем... вооруженным формированиям, специально подготовленным [за рубежом]", - сказал Палагин.

Он добавил, что безопасность объектов ТЭК в Крыму в настоящее время обеспечена "на высоком уровне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама