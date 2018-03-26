Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

"К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека", - сообщил Пучков журналистам.

По его словам, пока не подняты тела шести человек.

Пожарные ранее сумели ликвидировать открытое горение, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. Сейчас ведется проливка здания.

По словам Пучкова, есть угроза обрушения здания. В город уже доставили специальное оборудование для укрепления конструкций.