Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Певцу Витасу назначили штраф в 500 рублей за стрельбу в доме на Рублевке

Происшествия
26 марта, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, прокуратура настаивает на ужесточении наказания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Витас

Витас

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция оштрафовала на 500 рублей певца Витаса (Виталия Грачева), устроившего на прошлой неделе стрельбу в одном из частных домовладений в районе Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, прокуратура отменила административный штраф и настаивает на ужесточении наказания.

"Виталия Грачева привлекли за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Статья 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества") влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама