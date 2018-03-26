Певцу Витасу назначили штраф в 500 рублей за стрельбу в доме на Рублевке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция оштрафовала на 500 рублей певца Витаса (Виталия Грачева), устроившего на прошлой неделе стрельбу в одном из частных домовладений в районе Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, прокуратура отменила административный штраф и настаивает на ужесточении наказания.

"Виталия Грачева привлекли за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Статья 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества") влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.