СК возбудил дело о гибели женщины в Подольске после падения на нее глыбы льда

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в Подольске, на которую упала с крыши глыба льда. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти женщины, следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, 25 марта с крыши 4-этажного жилого дома на голову 36-летней местной жительнице упала снежная наледь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

"К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чье бездействие впоследствии повлекло смерть женщины", - сообщили в ГСУ.