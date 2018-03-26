В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ

КЕМЕРОВО,26 марта. /ТАСС/. Трехдневный траур с 27 марта объявлен в Кемеровской области по погибшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Объявлен траур 27, 28 и 29 марта", - уточнили в пресс-службе.

Пожар возник 25 марта на последнем этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.