Полицейские в Уссурийске изъяли дериваты редких животных на 23,5 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские в Уссурийске возбудили уголовное дело по факту обнаружения у местного жителя останков амурского тигра, изюбря, кабарги, гималайского и бурого медведей на 23,5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Уссурийске представителями погрануправления ФСБ России по Приморскому краю при досмотре автомобиля изъято четыре фрагмента костей амурского тигра. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 56-летний житель поселка Терней. В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены 70 килограммов дериватов редких и исчезающих видов фауны, которые хранились на чердаке и в морозильной камере, находящейся в пристройке к жилому дому", - сказала Волк.

Биологическую судебную экспертизу найденных останков проводил Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. "Причиненный государству ущерб превысил 23,5 млн рублей", - подчеркнула она. По словам Волк, уголовное дело возбудили по статье "Незаконная охота".