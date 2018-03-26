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Посетители ТЦ "Зимняя вишня" рассказали, что не слышали звук пожарной сигнализации

Происшествия
26 марта, 12:38 UTC+3

По словам очевидца, пожарные приехали примерно через 15 минут после возгорания

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26 марта, ТАСС. Пожарная сигнализация не сработала во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", рассказала ТАСС очевидец пожара Екатерина Якушева.

"Я была с мужем на третьем этаже, когда услышала громкий треск <...> Казалось, что крыша сейчас вот-вот рухнет. Мы побежали на второй этаж, где уже была дикая давка, ну а после кое-как спустились на первый этаж, где люди вообще не понимали что происходит. Люди кричали оттого, что оказались зажаты у дверей", - рассказала Якушева.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По ее словам, пожарные приехали примерно через 15 минут после возгорания. Скорая помощь была на месте раньше.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов.

Возбуждено уголовное дело, задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

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