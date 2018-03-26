Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте

Происшествия
26 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По предварительным данным, задержание связано с хищением бюджетных средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция задержала заместителя главы администрации Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте, сообщил ТАСС источник в администрации областного центра.

"Заместитель мэра Брянска Виктор Филиппков задержан полицией на рабочем месте утром в понедельник", - сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, задержание связано с хищением бюджетных средств. В мэрии Брянска Филипков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На эту должность его назначили в конце прошлого года, до этого Филиппков занимал должность главы администрации одного из районов города.

Это уже второе задержание руководителей Брянской городской администрации за последние месяцы. В январе полиция задержала заместителя мэра города Александра Зубова. Его подозревают в получении взятки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Брянская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама