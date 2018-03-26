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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 26 марта в Москве

Происшествия
26 марта, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В конце прошлого года суд приговорил Дмитрия Крепкина к полутора годам колонии общего режима

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции 26 марта прошлого года в центре Москвы Дмитрию Крепкину, осужденному к 1,5 года колонии за применение насилия в отношении полицейского, сообщили ТАСС в суде.

"Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении Крепкина, отклонив апелляционные жалобы осужденного и его защитника", - сказал собеседник агентства. Таким образом, приговор вступил в законную силу, в ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбывания наказания.

7 декабря Тверской суд Москвы признал Крепкина виновным и приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. Крепкин обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, по отношению к представителю власти в связи с исполнением им должностных обязанностей"). По версии следствия, он, участвуя в несанкционированном митинге, проходившем 26 марта на Пушкинской площади в Москве, ударил сотрудника полиции ногой.

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