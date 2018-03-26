В медцентр Ставрополья поставили незарегистрированное оборудование на 13,8 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по факту поставки незарегистрированного медицинского оборудования на сумму 13,8 млн рублей в "Ставропольский клинический перинатальный центр". Фигурантами дел стали начальник отдела краевого министерства и директор фирмы-поставщика, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"В рамках контракта ООО "МедПост" поставило министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края медицинское оборудование в количестве 90 штук, незарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не имеющее разрешения к применению в медицинских целях", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, министерство и поставщик заключили контракт в мае 2016 года, в медицинское учреждение закупили инфузионные шприцевые насосы, предназначенные для дозированного введения в организм растворов. Документы о вводе в эксплуатацию незарегистрированного оборудования подписал начальник министерского отдела планирования и осуществления закупок, в результате ущерб бюджету фонда ОМС оценили в 13,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ. В отношении сотрудника министерства возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба", в отношении директора фирмы-поставщика дело возбудили по статье "Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере". Расследование дела продолжается.

Летом 2017 года глава этого же министерства Игорь Васильев и два его заместителя Андрей Лазуткин и Ирина Коваленко стали фигурантами уголовных дел.